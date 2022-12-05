Перед полномасштабным вторжением России 24 февраля международные партнеры не предоставляли Украине конкретных разведывательных данных.
Как президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву так и не предоставили разведывательные данные о готовящемся нападении России, на основании которых он мог бы действовать.
"Никто не показывал нам конкретный материал, говоря, что придут с той или иной стороны", – говорит он.
Когда западные партнеры Украины узнали о предстоящей войне
В течение недель перед полномасштабным вторжением России в Украину западных политики и СМИ со ссылкой на данные западных разведок заявляли о возможном нападении. В конце января, в частности, объявляли, что лидеры США и Европы уже согласовали совместный план действий на случай вторжения России в Украину.
В расследовании Washington Post, опубликованном в августе, говорится, что в США знали о возможном нападении еще осенью 2021 года. В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в октябре 2021 года заявил, что, по данным разведки, Путин планирует провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно по нескольким направлениям. По информации издания, в том же месяце президент США Джо Байден провел встречу с военными и разведчиками, которые на основе своего анализа убедили президента США в том, что Кремль готовится к войне.
Зеленский в интервью The Washington Post рассказывал, что не верил в возможность полномасштабной войны с Россией несмотря на предупреждения от западных партнеров. Тогда он отмечал, что партнеры предупреждали Украину о вторжении общими фразами, и предоставленная информация не отличалась от той, которую была у Украины.