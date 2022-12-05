Таких данных, на основании которых можно было бы действовать, партнеры не передавали, говорит президент.

Перед полномасштабным вторжением России 24 февраля международные партнеры не предоставляли Украине конкретных разведывательных данных.

Как президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву так и не предоставили разведывательные данные о готовящемся нападении России, на основании которых он мог бы действовать.

"Никто не показывал нам конкретный материал, говоря, что придут с той или иной стороны", – говорит он.

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Когда западные партнеры Украины узнали о предстоящей войне

В течение недель перед полномасштабным вторжением России в Украину западных политики и СМИ со ссылкой на данные западных разведок заявляли о возможном нападении. В конце января, в частности, объявляли, что лидеры США и Европы уже согласовали совместный план действий на случай вторжения России в Украину.

В расследовании Washington Post, опубликованном в августе, говорится, что в США знали о возможном нападении еще осенью 2021 года. В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли в октябре 2021 года заявил, что, по данным разведки, Путин планирует провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно по нескольким направлениям. По информации издания, в том же месяце президент США Джо Байден провел встречу с военными и разведчиками, которые на основе своего анализа убедили президента США в том, что Кремль готовится к войне.

Зеленский в интервью The Washington Post рассказывал, что не верил в возможность полномасштабной войны с Россией несмотря на предупреждения от западных партнеров. Тогда он отмечал, что партнеры предупреждали Украину о вторжении общими фразами, и предоставленная информация не отличалась от той, которую была у Украины.

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