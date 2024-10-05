Командиры ВС России серьезно беспокоятся за безопасность своих войск, утверждают в "Атеш".

Российский захватчики активно перемещают личный состав и военную технику в безопасные места во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области.

Перемещение вражеской техники и захватчиков зафиксировали агенты партизанского движения "Атеш" и члены "Маріуполь.Спротив". "...зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки", - говорится на странице "Атеш" в Telegram.

По сведениям партизан, вражеские перемещения связаны с угрозой запуска дальнобойных ракет бойцами Вооруженных сил Украины:

"…командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений".

Партизаны также показали видео, на котором запечатлено перемещение вражеской техники.

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Россияне захватили Мариуполь в начале мая 2022 года. Советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что противники заманили в Мариуполь много гражданских россиян, убеждая их, что там "глубокий тыл".

Между тем в Мариуполе не раз звучали взрывы, и появлялась информация о "прилетах". В частности, в середине июля Андрющенко написал, что был нанесен удар по мариупольскому аэропорту.

Стоит отметить, что страны Запада предоставили ВСУ дальнобойное вооружение, однако, по официальным данным, разрешили использовать только на украинской земле и для ударов возле границы с Россией, но не разрешают наносить удары вглубь страны-агрессора.

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