Россия использовала уже все средства полномасштабной конвенционной войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что в ближайшее время мы увидим "очередные жесты доброй воли на востоке и на юге Украины". Как он отметил в эфире телемарафона, оккупанты уже научились сбегать с поля боя.

"Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель "СВО" не удалась – Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала. А наоборот, они научились удирать. Этому они изрядно научились. Мы с вами видим так называемые акты "доброй воли" на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области", – отметил министр обороны.

Резников подчеркнул, что Россия использовала уже все средства полномасштабной конвенционной войны – от флота, авиации до сухопутного компонента. По его словам, враг даже использовал тактику массированных ракетных обстрелов гражданского населения, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру, чтобы погрузить Украину в блэкаут, но это им это все не удалось.

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7 июля в Министерстве обороны Украины заявили, что потери оккупантов на южном направлении фронта намного выше, чем потери ВСУ.

Замминистра бороны Анна Маляр сообщила, что российских оккупантов там погибает в 5,3 раза больше, чем украинских военных.

Как сообщил 8 июля Генеральный штаб ВСУ, силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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