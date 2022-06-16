Лондон рассматривает возможность предоставления дополнительных вооружений.

Великобритания рассматривает возможность направления дополнительных противокорабельных ракет Украине, помимо уже обещанного оружия.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет Reuters.

Уоллес во время визита в Осло отметил, что в ближайшее время ожидается поставка управляемых реактивных систем залпового огня, которую Великобритания обещала Украине, кроме того, Лондон рассматривает возможность предоставления дополнительных вооружений.

"Мы изучаем возможности предоставления противокорабельных систем, лучше тех, которые мы уже поставили, из серии Brimstone, - сказал он журналистам. – Мы (также) рассматриваем, можем пожертвовать (нашими) "Гарпунами" - в придачу к нидерландским и датским поставкам.

По его словам, обучение украинских военнослужащих является не менее важным вопросом, чем отправка оружия.

"Украинские войска на востоке страны... Некоторые из них находятся на этом фронте уже 90 дней, они истощены... Важно помочь Украине в ее способности заменить людей на передовой", - добавил Уоллес.

Он сообщил, что на следующей неделе отправится в Турцию, чтобы обсудить проблемы экспорта зерна из Украины.

Британия рассматривает Турцию как возможного гаранта договоренностей по прокладке морских путей для вывоза зерна из Одессы.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялась встреча Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая Соединенными Штатами Америки. На этом заседании обсуждены срочные потребности Украины в вооружении.

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