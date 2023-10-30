Один безэкипажный катер якобы удалось уничтожить.

Россияне заявили об атаке морских дронов на порт Севастополя во временно оккупированном Крыма.

Как сообщает "База", два безэкипажных катера якобы пытались атаковать порт Севастополя. Один из них был уничтожен, второй развернулся и поплыл.

Морские дроны якобы обнаружили в акватории Черного моря около 3:30 ночи на расстоянии 8 километров от Севастополя. Россияне открыли огонь и уничтожили один из них, а второму удалось уплыть.

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Как пишет "База" ночью Крым также атаковали ракетами. Вероятно, ВСУ выпустили ракету дальнего действия ATACMS по месту дислокации военных в районе Оленевки.

"Бавовна" в Крыму

24 октября в сети сообщили, что в Севастополе произошел мощный взрыв, от которого взрывной волной людям повыбивало окна. Они жаловались, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Позже в пабликах появился пост о том, что российские военные объекты пытались атаковать как минимум две ракеты. При этом гауляйтер Развожаев уверял, что это были "штатные мероприятия с использованием реактивных бомбометов". Также он заявил, что оккупанты посадили дрон, который сдетонировал в поле.

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