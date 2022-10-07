Наибольшие разрушения зафиксированы в Краснопольской общине - повреждены дома, железнодорожные пути.

Сегодня оккупанты выпустили 84 боеприпаса по территории Сумщины, один человек погиб.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне выпустили 84 боеприпаса по нашей территории. Из которых: мины, снаряды и 18 ракет, выпущенных с вертолетов с территории РФ", - отметил он.

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По словам Живицького, под вражеским огнем оказались Хотинська, Краснопольская, Эсманская, Зноб-Новгородская и Великописаревская общины.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Краснопольской общине - повреждены дома, железнодорожные пути.

"Также во время утреннего ракетного удара погиб 51-летний местный гражданский мужчина", - добавил председатель ОВА.

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, в возведении Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской общины, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибло более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тысяч - получили ранения.

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