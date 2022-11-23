Три человека получили ранения.

Вчера вечером, 22 ноября, российские оккупанты ударили по пожарной части Бахмута из артиллерии. В результате обстрела пострадали трое гражданских лиц.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В официальном сообщении сказано: "Оккупанты уже в который раз попали в одну из пожарно-спасательных частей Донецкой области. Вчера вечером, в результате артиллерийского обстрела города Бахмут состоялось попадание снаряда в фасад 47-й пожарной части. В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лиц (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)".

Пострадавшие получили необходимую помощь от спасателей и были доставлены в лечебное заведение. Оккупанты также повредили стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовку 3-х въездных ворот здания части.

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Ситуация под Бахмутом: последняя информация

Как сообщил солдат ВСУ, рашистов под городом очень много. Пленные зэки рассказали о двух тысячах на участке. Они наступают группами, несут потери, убегают, а потом возвращаются. Все поля усеяны трупами, под которыми оккупанты иногда роют ямы, чтобы спрятаться от огня украинских защитников.

По словам Тараса Березовца, офицера первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, оккупанты под Бахмутом устраивают обстрелы из всей имеющейся техники — танков, РСЗО, артиллерии и минометов. Затем они организовывают лобовые атаки — 7-10 за день.

Вчера, 22 ноября, стало известно о гибели 26-летнего артиста балета Киевского академического театра оперетты Вадима Хлупьянца под Бахмутом.

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