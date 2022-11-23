Вчера вечером, 22 ноября, российские оккупанты ударили по пожарной части Бахмута из артиллерии. В результате обстрела пострадали трое гражданских лиц.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В официальном сообщении сказано: "Оккупанты уже в который раз попали в одну из пожарно-спасательных частей Донецкой области. Вчера вечером, в результате артиллерийского обстрела города Бахмут состоялось попадание снаряда в фасад 47-й пожарной части. В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лиц (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)".
Пострадавшие получили необходимую помощь от спасателей и были доставлены в лечебное заведение. Оккупанты также повредили стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовку 3-х въездных ворот здания части.
Ситуация под Бахмутом: последняя информация
- Как сообщил солдат ВСУ, рашистов под городом очень много. Пленные зэки рассказали о двух тысячах на участке. Они наступают группами, несут потери, убегают, а потом возвращаются. Все поля усеяны трупами, под которыми оккупанты иногда роют ямы, чтобы спрятаться от огня украинских защитников.
- По словам Тараса Березовца, офицера первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, оккупанты под Бахмутом устраивают обстрелы из всей имеющейся техники — танков, РСЗО, артиллерии и минометов. Затем они организовывают лобовые атаки — 7-10 за день.
- Вчера, 22 ноября, стало известно о гибели 26-летнего артиста балета Киевского академического театра оперетты Вадима Хлупьянца под Бахмутом.