За жизнь раненой женщины сейчас борются врачи.

Российские оккупанты ударили по Антоновке, в результате чего пострадали мирные люди.

Об этом речь идет в сообщении Херсонской ОВА. "Из-за российского обстрела ранения получили два человека - 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали", - уточнили в ОВА.

Там добавили, что у женщины тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. "Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", - отмечается в сообщении ОВА.

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Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсонскую область и сам Херсон. Так, крайний сильный обстрел произошел 3 мая, когда россияне накрыли Херсон и деоккупированную часть области из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

В Херсоне была атакована Привокзальная площадь в Херсоне, сам вокзал, АЗС, завод, уничтожен единственный работающий гипермаркет.

Число погибших в результате этого удара достигло 23 человека, еще 48 получили ранения.

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