По его словам, оккупанты борются за остатки своей военной техники.

Оккупанты снова атаковали остров Змеиный (Одесская обл.).

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Русские снова ударили по острову Змеиный – борются за остатки своей техники", - написал он со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный (Одесская обл.) в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров. В России это назвали "жестом доброй воли".

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.

Сегодня утром, 14 июля, стало известно, что оккупанты атаковали остров Змеиный, бомбы упали в море вблизи острова.

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