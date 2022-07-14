Оккупанты снова атаковали остров Змеиный (Одесская обл.).
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Русские снова ударили по острову Змеиный – борются за остатки своей техники", - написал он со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный (Одесская обл.) в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров. В России это назвали "жестом доброй воли".
4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.
Сегодня утром, 14 июля, стало известно, что оккупанты атаковали остров Змеиный, бомбы упали в море вблизи острова.