Херсонский коллаборант и гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что "по его просьбе" Google в области отключен.
Об этом он сообщил пропагандистскому ресурсу РИА Новости.
Вместе с поисковиком отключены и YouTube с Viber, заявил он.
Коллаборант назвал сервисы "вредоносными информационными помойками". Их отключили якобы из-за того, что Украина и США использовали их как "элементы информационного терроризма".
Днем раньше россияне отключили Google по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Главарь боевиков группировки "ДНР" Пушилин обвинил поисковик "в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма".
В одном из перехваченных разведкой разговоров российский оккупант жаловался подруге, что военные РФ вынуждены были бороться з местным населением, сотрудничавшем с ВСУ, отрубив вышки мобильной связи.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Дурак мыслью богатеет": глава разведки прокомментировал планы РФ по захвату Одессы
- "Прием удава": Жданов назвал способ ликвидации оккупантов на Херсонщине без контрнаступления
- Оккупанты минируют берега Ингульца, готовясь к контрнаступлению украинских воинов - ISW