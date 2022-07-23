Вместе с поисковиком незаконно отключены и YouTube с Viber.

Херсонский коллаборант и гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что "по его просьбе" Google в области отключен.

Об этом он сообщил пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

Вместе с поисковиком отключены и YouTube с Viber, заявил он.

Коллаборант назвал сервисы "вредоносными информационными помойками". Их отключили якобы из-за того, что Украина и США использовали их как "элементы информационного терроризма".

Днем раньше россияне отключили Google по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Главарь боевиков группировки "ДНР" Пушилин обвинил поисковик "в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма".

В одном из перехваченных разведкой разговоров российский оккупант жаловался подруге, что военные РФ вынуждены были бороться з местным населением, сотрудничавшем с ВСУ, отрубив вышки мобильной связи.

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