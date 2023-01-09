Сейчас за жизнь раненой женщины борются врачи.

В результате российского артиллерийского обстрела жилого квартала Херсона убит человек и еще один ранен.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. "Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев! Сегодня вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города", - говорится в сообщении.

В частности, глава ОВА уточнил, что этим обстрелом российские оккупанты отобрали жизнь одного человека.

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Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. "Сейчас за ее жизнь борются врачи", - сообщил Янушевич.

Ситуация в Херсонской области

8 января русские российские оккупанты 77 раз обстреляли деокупованную часть Херсонской области.

Из них 21 раз россияне ударили по областному центру - Херсону.

В результате этих обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

А в ночь на 9 января россияне обстреляли критическую инфраструктуру города.

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