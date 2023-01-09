В результате российского артиллерийского обстрела жилого квартала Херсона убит человек и еще один ранен.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram. "Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев! Сегодня вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города", - говорится в сообщении.
В частности, глава ОВА уточнил, что этим обстрелом российские оккупанты отобрали жизнь одного человека.
Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. "Сейчас за ее жизнь борются врачи", - сообщил Янушевич.
Ситуация в Херсонской области
8 января русские российские оккупанты 77 раз обстреляли деокупованную часть Херсонской области.
Из них 21 раз россияне ударили по областному центру - Херсону.
В результате этих обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.
А в ночь на 9 января россияне обстреляли критическую инфраструктуру города.