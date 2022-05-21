На фоне полномасштабного российского вторжения ситуация в Одессе и области неспокойная, сохраняется угроза ракетных ударов.
УНИАН ведет онлайн по происходящему в Одессе и области 21 мая из-за войны РФ против Украины:
05:13 Воздушную тревогу в Одессе и всей Одесской области отменили.
04:50 Появилась информация о том, что в городе сработало ПВО. Вероятно, это и стало причиной взрыва.
04:46 Местные жители сообщают, что в Одессе был слышен взрыв.
04:23 в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Всех жителей региона просят перейти в укрытия.
03:06 Вчера ВСУ на юге уничтожили 36 оккупантов и "демилитаризовали" 3 танка.