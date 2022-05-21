Враг не раз атаковал Южную Пальмиру и регион.

На фоне полномасштабного российского вторжения ситуация в Одессе и области неспокойная, сохраняется угроза ракетных ударов.

УНИАН ведет онлайн по происходящему в Одессе и области 21 мая из-за войны РФ против Украины:

05:13 Воздушную тревогу в Одессе и всей Одесской области отменили.

04:50 Появилась информация о том, что в городе сработало ПВО. Вероятно, это и стало причиной взрыва.

04:46 Местные жители сообщают, что в Одессе был слышен взрыв.

04:23 в Одессе и области объявлена воздушная тревога. Всех жителей региона просят перейти в укрытия.

03:06 Вчера ВСУ на юге уничтожили 36 оккупантов и "демилитаризовали" 3 танка.

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