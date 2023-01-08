В результате вражеского удара повреждены некоторые помещения.

В ночь на воскресенье, 8 января, российские оккупанты атаковали южные окраины Запорожья, применив кассетные боеприпасы.

В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения, об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окраины Запорожья, применив кассетные боеприпасы...", - написал он.

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Старух отметил, что над обезвреживанием кассетных боеприпасов продолжают работать соответствующие службы. По его словам, в настоящее время нет информации о пострадавших.

Ситуация в Запорожской области - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 6 января оккупанты обстреляли Гуляйполе Запорожской области из танков, минометов и РСЗО. Зафиксировано около 220 попаданий вражеских снарядов. Повреждены как жилой фонд, так и гражданская инфраструктура.

В полиции также отметили, что зарегистрировано 13 сообщений о разрушенных домах в населенных пунктах Пологовского и Васильевского района, кроме того, повреждены склады и магазины.

Вечером 7 января враг обстрелял окрестности Запорожья. По неподтвержденной информации, противник бил по нашей земле из ЗРК С-300 и реактивных систем залпового огня.

Справка УНИАН. В кассетных боеприпасах есть боеприпасы меньшего размера. Неразорванные фрагменты кассетного боеприпаса могут еще длительное время после обстрела представлять опасность.

Такие боеприпасы в мае 2008 года запрещено использовать Конвенцией по кассетным боеприпасам. К Конвенции уже присоединились более 120 стран.

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