Президент России помешан на всяких церковных делах, полагает журналист.

Российские оккупанты не бомбят Киев, поскольку хотят войти в столицы Украины и не иметь проблем.

Противник хочет занять жилье и офисы, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью одному из YouTube-каналов.

"Киев не бомбят по той причине, что россияне хотят сами туда войти, и чтобы не иметь проблем. Они хотят, чтобы у них было все красиво и комфортно, хотят занять эти места, жилье, офисы и т. д. Иначе разбомбили бы давно уже...", - отметил собеседник.

По его мнению, враги считают Киев христианской святыней, и город для Путина является манким местом.

"Киев для Путина - манкое место. Он же помешан, как и все сумасшедшие, на всяких церковных делах. Для него Киев - сакральный город. Он считает, что оттуда пошла Россия. Поэтому так бомбить центр Киева он не будет, я думаю", - поделился мнением журналист.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Киеве. По сведениям столичных властей, в городе было повреждено 208 жилых домов.

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