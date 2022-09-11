По предварительной информации, обошлось без жертв.

На Донетчине оккупанты обстреляли Очеретинскую громаду кассетными боеприпасами.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Очеретинской громаде россияне утром применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами. По предварительной информации — без жертв", - отметил он.

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Кириленко добавил, что под утро оккупанты обстреляли центр Авдеевки, ночью попали в промышленную зону в Краматорске.

Под артиллерийский обстрел попал и Бахмут. По предварительной информации, там без жертв, однако есть много разрушений: поврежден детсад, ТРЦ и 8 многоэтажек.

Кроме того, повреждены 2 дома в Опытном, а в Соледаре один человек получил ранения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупанты убили 10 мирных жителей Донетчины.

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