В результате вражеских обстрелов есть много пострадавших.

Российские захватчики за минувшие сутки убили троих и ранили 18 граждан Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. "В течение 18 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Краматорске и 1 в Константиновке", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, еще 18 человек в области получили ранения.

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Ситуация в Донецкой области - сейчас это надо знать

Как сообщал УНИАН, 18 марта россияне обстреляли Краматорск, повреждено около 10 жилых домов и несколько автомобилей. Оккупанты применили системы залпового огня "Ураган".

Также оккупационные войска РФ из ствольной артиллерии и систем залпового огня "Ураган" обстреляли Константиновку. Разрушениям подверглись многоквартирные дома, частные домовладения, хозяйственные постройки, а также здание торгового центра.

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