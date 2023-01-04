Ночью российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Никополя.
В жилые кварталы города прилетели с десяток снарядов врага, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Этой ночью на Никопольщине было громко от вражеских обстрелов. Россияне ударили из тяжелой артиллерии именно по районному центру", - отметил он.
Председатель ОВА сообщил, что люди не пострадали.
В то же время в городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.
"В других районах сирена дважды оповещала об опасности, и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.
Обстрелы Днепропетровской области - что надо знать
Противники уже не раз обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Никополь и Никопольский район. Вследствие вражеских атак есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Напомним, 1 января стало известно, что в Никополе в результате вечернего и ночного вражеских обстрелов было повреждено 13 жилых домов, ряд объектов инфраструктуры, линию электропередач, и пострадал один человек.