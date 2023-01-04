В результате вражеской атаки в райцентре повреждена линия электропередач и газопровод.

Ночью российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Никополя.

В жилые кварталы города прилетели с десяток снарядов врага, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью на Никопольщине было громко от вражеских обстрелов. Россияне ударили из тяжелой артиллерии именно по районному центру", - отметил он.

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Председатель ОВА сообщил, что люди не пострадали.

В то же время в городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

"В других районах сирена дважды оповещала об опасности, и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

Обстрелы Днепропетровской области - что надо знать

Противники уже не раз обстреливали Днепропетровскую область и, в частности, Никополь и Никопольский район. Вследствие вражеских атак есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Напомним, 1 января стало известно, что в Никополе в результате вечернего и ночного вражеских обстрелов было повреждено 13 жилых домов, ряд объектов инфраструктуры, линию электропередач, и пострадал один человек.

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