Среди раненых – 17-летний парень.

Вечером в среду, 24 января 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под вражеским огнем оказался поселок Рогань.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, один дом разрушен, в двух частных домах возник пожар.

"Ранения получили 60-, 39-, 26-летние женщины и парень 17 лет. Состояние всех – легкое. Ликвидация последствий обстрелов оккупантов продолжается", – написал он.

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Продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела, добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковщины: другие новости

В течение суток, 23 января российские оккупанты трижды ударили по Харькову. Первый обстрел враг совершил ночью. Во второй раз взрывы раздавались во время масштабной ракетной атаки по Украине. Вечером оккупанты в третий раз били по городу – под обстрел попал центр Харькова, есть значительные разрушения.

В результате утреннего ракетного удара погибли 10 человек. Среди жертв российской атаки – маленькая девочка.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрелы в течение 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. 25 января в городе объявили день траура.

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