Ночь прошла в Харькове относительно тихо, пострадавших нет, и враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области.

За прошедшие сутки захватчики стреляли по жилым кварталам Харькова из крупнокалиберных пушек "Пион" и РСЗО.

Об этом сообщил в Телеграмме председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем харьковчанам, которые пострадали вчера, медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил председатель ОВА.

По его информации, ночь прошла в Харькове относительно тихо, пострадавших нет, и ночью враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области.

"В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", - проинформировал Синегубов.

Он еще раз подчеркнул, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя, потому что враг действует коварно и целенаправленно бьет по мирным жителям. Без насущной надобности на улицы лучше не выходить.

"На территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно держат позиции", - отметил председатель ОВА.

Как сообщалось, враг обстрелял 26 мая Шевченковский и Киевский районы Харькова, так называемый район Павлово Поле, прилегающей к центру. По состоянию на 23.00 сообщалось о девяти погибших и 19 раненых, среди которых - 9-летний ребенок.

Впоследствии глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что среди погибших-5-месячный младенец и его отец. Малыша из рук мужчины взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда, где тело обнаружили полицейские.

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