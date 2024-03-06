По его словам, для того, чтобы навелся так "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что первая за более чем полтора года потеря высокомобильной реактивной системы залпового огня HIMARS требует тщательного расследования.

В эфире "Свобода.Live" он выразил уверенность, что "такие средства терять нельзя". По его словам, для того, чтобы привелся так "Искандер", нужно, чтобы много времени прошло.

"Пусть специалисты расследуют, почему так произошло, - конечно, HIMARS с тыла стрелял, и мы видим, что разведка противника работает на то, чтобы обнаружить сейчас HIMARS. Когда вот так летают и его "обрисовывают" - есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает", - сказал он.

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По его убеждению, здесь нужно вообще разбираться, кто обеспечивал ПВО и воздушную безопасность.

"Я уверен, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БпЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть, и он должен смотреть, что над ним летает, и исходя из этого занимать ту или иную позицию", - пояснил Костенко.

Информация о поражении HIMARS

Недавно россияне смогли уничтожить одну из украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Как пишет Forbes на основе анализа видео россиян, установку заметил беспилотник возле лесополосы в Никаноровке Донецкой области, примерно в 40 км от линии фронта. Впоследствии на HIMARS нацелили ракету "Искандер".

Ракета упала вблизи HIMARS и поразила ее. Судьба экипажа неизвестна. Издание отмечает, что также непонятно, почему HIMARS стоял под открытым небом средь бела дня.

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