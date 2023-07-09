По словам Резникова, Украина намерена полностью перейти на контрактную армию.

В Украине планируется изменение формата работы военкоматов с последующим отказом от призыва.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что Украина намерена полностью перейти на контрактную армию, сообщает ТСН.ua.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", - добавил Резников.

По его словам, территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны превратиться в современные ЦНАПы, а все "советское наследие", которое сейчас имеют украинские военкоматы, нужно принципиально менять.

"Нужно делать другой подход, должна быть максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами", - заявил Резников.

Война и призыв в Украине

30 мая 2023 года в Украине снизили возраст призыва на срочную военную службу. Предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников был уменьшен с 27 до 25-летнего возраста.

6 июля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что после завершение войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал раньше.

Он отметил, что первоочередная задача - это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа. По словам Шмыгаля, основой обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям.

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