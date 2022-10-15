Пострадавших в результате обстрела нет.

В Запорожье взрывной волной повреждены 36 домов - многоквартирных и частных, заведение образования и автостоянка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Взрывной волной повреждены 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, заведение образования и автостоянка", - написал он.

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Куртев добавил, что коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов в городе.

Кроме того, он сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Атака по Запорожью - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре авиаудара дронами, а утром запустили еще 10 ракет С-300.

В результате атаки БпЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары, которые уже локализовали.

Также разрушать подверглись ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

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