В Запорожье взрывной волной повреждены 36 домов - многоквартирных и частных, заведение образования и автостоянка.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Есть разрушения. Взрывной волной повреждены 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, заведение образования и автостоянка", - написал он.
Куртев добавил, что коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов в городе.
Кроме того, он сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Атака по Запорожью - подробности
Как сообщал УНИАН, ночью 15 октября российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре авиаудара дронами, а утром запустили еще 10 ракет С-300.
В результате атаки БпЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары, которые уже локализовали.
Также разрушать подверглись ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.