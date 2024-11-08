Инна Андалицкая

Сейчас 15 горожан, пострадавших от атаки, находятся в больницах, в том числе 5-летний мальчик - в реанимации.

В Запорожье во время аварийно-спасательных работ из-под завалов разрушенной многоэтажки достали тело женщины, она стала 10-й жертвой террористической атаки россиян 7 ноября по областному центру.

Об этом говорится в сообщении областной военной администрации в Telegram.

Среди погибших есть и годовалый мальчик.

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Также 42 человека, среди которых трое детей, получили ранения.

Ликвидация последствий вражеского обстрела по Запорожью продолжается: задействованы спасатели, коммунальные службы и волонтеры.

Сейчас 15 горожан находятся в больницах.

Вчера в запорожское медучреждение были доставлены трое детей с минно-взрывными травмами. Им оказали необходимую помощь. Четырехмесячная девочка и полуторагодовалый мальчик в дальнейшей госпитализации не нуждались, они продолжают лечиться амбулаторно под наблюдением участкового педиатра.

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Но мальчик пяти лет попал в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. У него диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации.

Мальчика прооперировали. По информации медиков, сейчас он находится на искусственной вентиляции легких, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Массированная атака по Запорожью - что еще известно

Как сообщал УНИАН, днем 7 ноября россияне совершили очередную массированную атаку по Запорожью. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что враг нанес пять ударов, есть попадания по жилым домам и больнице. Он информировал, что частично разрушен 4-этажный жилой дом. Еще повреждены 11 одноэтажных домов.

По состоянию на вчера было известно о четырех погибших и 18 травмированных, среди них ребенок, которого достали из-под завалов.

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара авиабомбами разрушен многоквартирный и частные дома, а также повреждено здание онкобольницы.

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