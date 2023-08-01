Секретарь СНБО убежден, что это событие не очень отсрочено во времени.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов намекнул, что в Российской Федерации может состояться еще один мятеж с походом на Москву.

Об этом секретарь СНБО сообщил в микроблоге Twitter. "Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву. И это событие не очень отсрочено во времени. Выдавленную из тюбика пасту - рост протеста разного цвета недовольных на России - обратно не запихнуть...", - подчеркнул Данилов.

Попытка мятежа в РФ

23-24 июня 2023 года в России состоялась попытка мятежа главаря частной военной кампании "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности, Пригожин заявил, что начал "Марш справедливости", цель которого - дойти до Москвы. Он обвинил российских военных в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК по приказу министра Сергея Шойгу и начгенштаба Валерия Герасимова.

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Во время мятежа были захвачены Ростов-на-Дону и Воронеж, сбиты несколько вертолетов и военный самолет, в результате чего было ликвидировано по меньшей мере десять российских военных.

Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Однако к вечеру, после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться. Через несколько дней Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили мятеж.

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