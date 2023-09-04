Главарь РФ на встрече с Эрдоганом высказался о ходе войны Украины с россиянами.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции решил высказаться о контрнаступлении Украины.

Лидер россиян утверждает, что сейчас контрнаступление ВСУ 2023 выглядит "провальным". В то же время он выразил надежду, что ситуация не изменится. "…контрнаступление - это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, че дальше будет - надеюсь, что дальше будет именно так", - рассказал новые "сказки" диктатор.

В то же время главарь РФ пожаловался, что газопроводы, в частности "Голубой поток", атакуют дроны.

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Путин также сделал заявление насчет зернового соглашения - "коридоры для продовольствия не должны были использоваться в военных целях, но они используются другой стороной".

По его словам, договоренности, которые были достигнуты при посредничестве турецкой стороны, "Киев отправил на свалку". Кроме того, он заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Украинское контрнаступление - сегодня это стоит знать

Украинская сторона официально подтвердила в начале июня, что контрнаступательные действия начались. Наши воины уже освободили много территории на востоке и юге нашего государства.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в начале сентября сообщил, что наши защитники и защитницы в Запорожской области проникли внутрь первого оборонительного эшелона российских оккупантов.

Справка УНИАН. Российская сторона сама сорвала зерновое соглашение, а потом начала активно атаковать украинскую портовую инфраструктуру.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения в Украину РФ даже не захотела во время переговоров вводить режим прекращения огня. Российская сторона также не хотела обсуждать судьбу украинских территорий, которые оккупировала.

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