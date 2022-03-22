В целом ситуация на Днепропетровщине контролируемая.

Вблизи Кривого Рога украинские военные взяли в плен уроженца Горловки, который воюет на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

"Недалеко от Кривого Рога взят в плен один орк. Уроженец Горловки, имеет паспорт "ДНР". Деморализованный, голодный, просил есть. Это все, что надо знать о "второй армии мира", - отметил Лукашук.

Днем враг с территории Херсонщины обстрелял село в Криворожском районе. Никто не пострадал, частично разрушилось частное домовладение. Снаряд попал в коммуникации, поэтому в селе пропал свет и газ, однако все уже восстановили.

Вечером оккупанты обстреляли окрестности Зеленодольска, никто из местных жителей не пострадал.

"В целом ситуация на Днепропетровщине контролируемая. Усиливаем позиции в Днепропетровской области. ВСУ, Нацгвардия, тероборона на местах, все на защите спокойствия в области. Российских военных на нашей земле нет", - отметил Лукашук.

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