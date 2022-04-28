Недалеко от областного центра сработало ПВО, поделились в пресс-центре Сил охраны и обороны юга нашей страны.

В среду, 27 апреля, в сети сообщили, что в Одессе были слышны звуки взрывов, но воздушная тревога не была объявлена.

В Telegram появилась информация, что в областном центре сработала противовоздушная оборона, однако не было подробностей.

Позже стало известно, что вблизи Одессы над морем силы ПВО сбили вражеский беспилотник-шпион. Об инциденте журналистам сообщили в пресс-центре Сил охраны и обороны юга Украины.

Отмечается, что враг продолжает воздушную разведку с целью дальнейшего нанесения ракетных ударов.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Одессе.

23 апреля враг выпустил по курортному городу семь ракет, две из них сбили. В результате ракетного удара был поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры, погибли восемь человек, в частности, трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

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