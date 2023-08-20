Мужчина погиб на месте.

В Херсонской области из-за российских ударов погибли двое мирных людей. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Российский танк прицельно ударил по жилому дому в поселке Казацкое, в результате атаки 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Еще одна женщину госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Около 15:30 российские захватчики с беспилотного летательного аппарата сбросили два взрывных устройства на 33-летнего мужчину, который шел по улице поселка Новоберислав. Он погиб на месте от полученных ранений.

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Обстрелы Херсонщины: последние новости

Утром в военной администрации сообщали, что только за сутки российские оккупационные войска обстреляли область 77 раз, выпустив 422 снаряда.

Захватчики били из минометов, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град" и беспилотных летательных аппаратов. Они попали по жилым кварталам, объекту критической инфраструктуры и территории завода.

Местные власти сообщили об одном погибшем и одном пострадавшем в результате этих обстрелов.

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