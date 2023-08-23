Бомбами оккупанты попали в детсад и жилые дома.

Днем ранее Херсонщина была под атаками российских террористов - били по объектам критической инфраструктуры и больницы. Сегодня на рассвете россияне снова ударили по Херсону – теперь управляемыми авиабомбами.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, враг попал по жилым домам и детсаду.

"Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома. В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим – врачи оказали помощь на месте", – отметил глава ОВА.

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Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что речь идет о заведении дошкольного образования в Корабельном районе Херсона.

Удары по Херсонщине - это надо знать

22 августа глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики около полудня ударили по поселку Камышане Херсонской области. По его словам, под обстрел попали местные жители, которые находились на улице. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина. В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину.

По информации главы администрации, за минувшие сутки противник совершил 72 обстрела области, выпустив 364 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 получили ранения.

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