Харьков и область героически противостоят российскому вторжению. Город и область не раз атаковали оккупанты.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове и области в среду, 4 мая, на фоне полномасштабного вторжения РФ:
06:00 В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
05:50 Ночь прошла в Харькове относительно спокойно. В городе и области один раз объявлялась воздушная тревога, которая продлилась около 15 минут. Информация об обстрелах или взрывах, к счастью, не поступала.
Ранее на Харьковщине воины Сил специальных операций обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин. Во взаимодействии с артиллерией их удалось уничтожить.