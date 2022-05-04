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Харьков и область героически противостоят российскому вторжению. Город и область не раз атаковали оккупанты.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове и области в среду, 4 мая, на фоне полномасштабного вторжения РФ:

06:00 В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

05:50 Ночь прошла в Харькове относительно спокойно. В городе и области один раз объявлялась воздушная тревога, которая продлилась около 15 минут. Информация об обстрелах или взрывах, к счастью, не поступала.

Ранее на Харьковщине воины Сил специальных операций обнаружили скопление вражеских тяжело- и легкобронированных машин. Во взаимодействии с артиллерией их удалось уничтожить.

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