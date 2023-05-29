В Харькове Белгородскую область исключительно воспринимают как "БНР", отметил глава города.

Было смешно слышать бред губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости "присоединения" Харькова к РФ.

Когда-то давно Белгород входил в состав Харьковской области, а сейчас в Харькове Белгородскую область воспринимают исключительно как "Белгородскую народную республику", рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов в комментарии "Настоящему Времени".

"Смешно было слышать этот бред, который говорился. Почему? Потому что, что такое Белгородская область? Белгородская область исключительно воспринимается в Харькове как "БНР". Поэтому говорить о каком-то "присоединении", еще со стороны России, Харькова...", - отметил мэр.

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Терехов добавил, что один район Харькова имеет такое же население, как Белгород. "…Тоже для истории: когда-то очень давно была Харьковская область, в состав которой входил город Белгород. К этому мы не будем идти. Но то, что сегодня касается суверенитета и территориальной целостности, то Украина - суверенное государство, Харьков - украинский город, был, есть и будет им…", - подчеркнул глава областного центра.

Мэр Харькова отметил, что российский оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения пытались захватить город, однако потерпели поражение. "…Поэтому тот бред, который он произнес (Гладков - Ред.), пусть он будет утешительным для него", - заявил мэр.

Ситуация в Белгородской области - новости, которые стоит знать

Россияне не раз обстреливали украинские области с территории Белгородской области. Позже в этом российском регионе начали жаловаться на "прилеты" и разрушения.

28 мая стало известно, что в приграничном поселке Шебекино под обстрел попал Вячеслав Гладков. После этого инцидента он заявил, что для прекращения обстрелов российских приграничных районов нужно Харьков "присоеденить" к Белгородской области.

Справка УНИАН. До конца 1919 года в состав Харьковской области Юга России входил Белгородский уезд. Всю территорию Белгородского уезда в июне 1919-го заняли войска вооруженных сил Юга России.

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