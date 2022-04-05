УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова:

00:03 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением.

"Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства", - отметил он.

01:08 Жители Харькова начали сообщать о взрывах. Воздушную тревогу в городе не включали.

01:13 Над Харьковом появилось зарево. Местные жители продолжали слышать взрывы. Появилась информация о пожарах.

03:05 В Харькове и Харьковской области объявлена воздушная тревога! Всех просят спуститься в укрытия. Над городом были слышны самолеты.

03:48 Воздушную тревогу в Харькове и области отменили.

04:03 На Харьковщине снова объявлена воздушная тревога!

05:54 В городе и области отменили тревогу спустя почти два часа. Местные жители сообщают, что видят пожары и слышали взрывы.

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