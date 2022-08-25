На Днепровский район российские оккупанты направили ракету.

Вследствие ночных вражеских атак по Днепропетровщине пострадали восемь человек.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Сложнейшая ночь с постоянными атаками и пострадавшими... Российская армия обстреляла четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский", - сообщил он.

Так, по Синельниковскому району после полуночи враг ударил в четвертый раз за сутки.

"В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице".

Резниченко также подчеркнул, что Никопольский район враг трижды накрывал огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополь и Марганецкую громаду прилетели 11 снарядов. Обошлось без пострадавших.

Между тем, как сообщил Резниченко, Криворожский район обстреливали российские "Ураганы" и "Смерчи".

"Попали по Апостоловской и Широковской громадах. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали", - добавил он.

На Днепровский район российские оккупанты направили ракету, которая была сбита нашими защитниками.

Ранее УНИАН уже сообщал, что среди погибших в результате атаки рашистов по поселку Чаплино нашли тела двоих детей.

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