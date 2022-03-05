Тяжелая техника и артиллерия российских оккупантов находится на расстоянии 25-30 км от Николаева.

Мер Николаева Александр Сенкевич сообщает, что самая нужная помощь для города - это каски и бронежилеты.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На самом деле сегодня самое нужное - это бронежилеты и каски для наших отрядов ТрО, которые сегодня имеют оружие, готовы защищать город, но сами не до конца защищены. Это в первую очередь. Также с нами связываются наши города-побратимы из Западной Украины, которые помогают нам гуманитарными бортами. Нам не нужна одежда, нам не нужны вещи. Нужны продукты длительного хранения, консервы, крупы, то, что можно будет раздавать людям в случае невозможности доставки этих продуктов в город Николаев", - сказал мэр.

По его словам, российские оккупанты окружают город со всех сторон, и сейчас местные власти накапливают резервы, чтобы было что раздавать людям в случае блокады. Однако в данный момент магазины еще обеспечены продуктами, хотя и в небольшом количестве. Российские войска целый день обстреливали различные районы Николаева, в том числе и кассетными бомбами.

"Сегодня по нам стреляли с обеда до вечера, обстреливались наши пригороды и даже центральный район. Обстреливались также блокпосты, есть погибшие, есть залет ракеты до частного сектора до домов. Сегодня использовали кассетные патроны. Это кассета летит, из нее вылетают маленькие ракеты, и они обстреливают осколками людей. Фактически эти снаряды направлены именно на то, чтобы убивать людей, а не инфраструктуру, как об этом говорит Путин в своих обращениях", - подчеркнул глава Николаева.

По словам Сенкевича, сейчас тяжелая техника и артиллерия российских оккупантов находится на расстоянии 25-30 км от Николаева.

Напомним, ранее Вооруженные Силы Украины отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве. В частности, над аэропортом "Кульбакино" поднят государственный флаг Украины.

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