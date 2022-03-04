В частности, над аэропортом "Кульбакино" поднят государственный флаг Украины.

Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Украинские воины отбили аэропорт "Кульбакино" в Николаеве и подняли там государственный флаг", - говорится в сообщении.

Война против Украины: