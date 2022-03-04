Украинские воины отбили аэропорт "Кульбакино" / facebook.com

Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Украинские воины отбили аэропорт "Кульбакино" в Николаеве и подняли там государственный флаг", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • Россия начала наступление на Николаев.