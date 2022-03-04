Украинские воины отбили аэропорт "Кульбакино" / facebook.com
Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов аэропорт в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
"Украинские воины отбили аэропорт "Кульбакино" в Николаеве и подняли там государственный флаг", - говорится в сообщении.
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