Ни украинские, ни российские чиновники официально не желают обнародовать цифры, отражающие цену войны.

По меньшей мере 25 000 украинцев потеряли конечности после вторжения Владимира Путина в прошлом году в страну. Точные цифры трудно проверить, и они могут быть намного выше, пишет Sky News.

Число искалеченных российских солдат неизвестно, но считается, что оно также огромно. Ни украинские, ни российские чиновники официально не желают обнародовать цифры, отражающие цену войны.

"Цифра не является официальной, и некоторые из них связаны с множественной потерей конечностей. Это стадион, полный инвалидов", - говорит Майк Коркоран, соучредитель клиники, о украинской оценке в 25 000 человек.

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За 18 месяцев войны в Украине число украинцев с ампутированными конечностями было как минимум в 10 раз больше, чем американцев, искалеченных за 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Украинцы, пережившие ампутацию - детали

От 20 до 50 тысяч украинцев с начала вторжения России в феврале 2022 года потеряли одну или несколько конечностей. Такие цифры основаны на данных, полученных от медучреждений и правительства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую благотворительную организацию Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock.

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