Это Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

В Киевской областной военной администрации назвали самые опасные на сегодня направления в области.

Об этом сообщает пресс-служба КОВА в Telegram-канале.

"Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Макаров, север Вышгородского района", - отметили в администрации.

Согласно сообщению, проходят бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах идет борьба с диверсионными группами", - говорится в сообщении.

Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова и Бородянки.

Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевской области, добавили в ОВА.

Ситуация в Киевской области

На северо-западе от Киева продолжаются бои с сухопутными войсками РФ.

В разведке Британии утверждают, что части огромной российской военной колонны к северу от Киева рассредоточились - это может свидетельствовать о попытке окружить город.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что сейчас Киев не окружен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и горючего обеспечена.

Кроме того, город продолжает вместе с военными и терробороною работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.

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