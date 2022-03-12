В Киевской областной военной администрации назвали самые опасные на сегодня направления в области.
Об этом сообщает пресс-служба КОВА в Telegram-канале.
"Наиболее опасные направления: Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Макаров, север Вышгородского района", - отметили в администрации.
Согласно сообщению, проходят бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах идет борьба с диверсионными группами", - говорится в сообщении.
Сегодня продолжается эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова и Бородянки.
Гуманитарная помощь направляется во все 7 районов Киевской области, добавили в ОВА.
Ситуация в Киевской области
На северо-западе от Киева продолжаются бои с сухопутными войсками РФ.
В разведке Британии утверждают, что части огромной российской военной колонны к северу от Киева рассредоточились - это может свидетельствовать о попытке окружить город.
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что сейчас Киев не окружен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и горючего обеспечена.
Кроме того, город продолжает вместе с военными и терробороною работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.