К западу от оккупированного города Бахмут российские захватчики уже два месяца не могут продвинуться дальше.
Об этом командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Зинько сказал в эфире телеканала "Киев24". "Прежде всего, успехом наверное можно назвать то, что мы стоим на тех рубежах, на которых стояли и месяц назад, и два. То есть, именно в этом и есть как раз наш успех, что мы продолжаем обороняться, мы не даем врагу продвинуться ни на один метр украинской земли", - подчеркнул Зинько.
Он сказал, что украинская оборона в районе Бахмута эффективна. "Мы уничтожаем врага и обеспечиваем боеспособность", - добавил Зинько. Также он отметил, что враг имеет возможность прятаться в зеленой гуще за плотной листвой. В таких условиях проблематично выявлять оккупантов, в том числе с помощью тепловизионного квадрокоптера.
Продолжается война в Украине - что уже сообщалось
Как сообщал УНИАН, 17 сентября пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что на направлении города Часов Яр (расположен рядом с Бахмутом) у российских захватчиков нет значительных достижений, происходят боевые "качели".
По его словам, на некоторых локациях захватчики могут приобретать украинские позиции, но потом Силы обороны Украины могут оккупантов оттуда выбивать.