Предварительно, есть пострадавшие среди оккупантов.

На территории завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. У оккупантов просто праздник минеров сегодня. Примерно в 12.30 еще один взрыв. На этот раз в районе "Азовстали". Одновременно на территории "Азовстали" возник пожар. Военными оцеплен район, начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов. Ждем подтверждения. Но в любом случае новость можно назвать хорошей", - отметил он.

Напомним, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано всего около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

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