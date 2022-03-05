Украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый, который российские военные бросили, перешел как трофей к ВСУ.

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили оккупантов к границе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "оперативный ЗСУ".

"На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и отбросили оккупантов к границе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные уничтожили три вражеских танка, а четвертый, который российские военные просто бросили, перешел как трофей к ВСУ.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине за семь дней войны с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской российской техники. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ранее пограничники совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.