Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Катериновки.

В воскресенье, 16 января, оккупанты на Донбассе обстреляли украинских защитников, нарушая договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

С начала суток со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

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Огонь открывали в сторону Катериновки (Донецкая область) - из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, отметили в штабе ООС.

Ранее американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готовится к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом, чтобы создать повод для полномасштабного вторжения в Украину.

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