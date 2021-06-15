Боевых потерь в рядах ВСУ нет. Однако двое бойцов получили ранения в результате подрыва.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано восемь вражеских обстрелов.

Об этом утром во вторник сообщили в пресс-центре ООС.

Нарушения установленного перемирия произошли в районе населенных пунктов Новотошковское, Водяное, Павлополь, Луганское. Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3м" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ. Вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного – удовлетворительное, другого – средней тяжести", - говорится в сводке.

По состоянию на утро вторника зафиксировано одно нарушение перемирия - обстрел возле Новгородского.

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Автор: Юрий Годован