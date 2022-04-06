В двух бригадах российской оккупационной армии потери составляют до 30% личного состава.
Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.
Кроме того, враг продолжает пытаться привлекать к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не окажет, учитывая их малую численность, считают в Генштабе ВСУ.
По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии, которая участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины на Слобожанском направлении, составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14-го армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонных тактических группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая - выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Ущерб инфраструктуре Украины от войны в стране по состоянию на 1 апреля 2022 года KSE Institute оценил в $68,2 млрд, или почти в 2 трлн грн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери государственного бюджета Украины из-за войны с Россией составляют около 2 миллиардов гривен в день.
- По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.
- По подсчетам "Укравтодора", по состоянию на 3 апреля всего в Украине из-за войны было разрушено 23 тыс. км дорог из 170 тысяч (13%). Также разрушены 273 моста. Общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре, - 874 млрд грн.