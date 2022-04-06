В двух бригадах российской оккупационной армии потери составляют до 30% личного состава – Генштаб.

В двух бригадах российской оккупационной армии потери составляют до 30% личного состава.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.

Кроме того, враг продолжает пытаться привлекать к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не окажет, учитывая их малую численность, считают в Генштабе ВСУ.

По имеющейся информации, потери 236-й артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии, которая участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины на Слобожанском направлении, составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14-го армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонных тактических группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая - выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

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