Россияне потеряли возможность наблюдать за продвижением украинских войск.

В Министерстве цифровой трансформации показали, как Силы обороны уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П" на южном направлении с помощью БПЛА "Пегас".

"Силы обороны уничтожают "глаз Мордора" на южном направлении. Так бойцы называют российский комплекс наблюдения "Муром-П". Он позволял оккупантам наблюдать за территорией и продвижением украинских войск", - прокомментировал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

По его словам, благодаря мастерству операторов БПЛА и мощному дрону-камикадзе "Пегас" россияне потеряли возможность наблюдать за территорией и продвижением украинских войск.

Федоров также напомнил о возможности поддержать "Армию дронов" через UNITED24 или на главном экране приложения "Дія".

"Больше дронов – больше сохраненных жизней наших героев и уничтоженной техники россиян", – добавил министр.

Армия дронов - что известно о проекте

15 июня Минцифры начало второй этап подготовки дополнительно 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов". Планируется обучить 7 тысяч 600 операторов управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel, еще две тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

При этом на первом этапе уже было обучено 10 тысяч операторов дронов, которые проходили теоретическую и практическую подготовку. Большинство из них уже успешно выполняют боевые задачи на фронте.

Кроме того, 20 июня стало известно, что украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов. Тогда среди пораженной техники оккупантов были, в частности танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б".

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