Недавние массовые взрывы пейджеров боевиков "Хезболлы" стали неожиданной новостью, которая освежила тему кибервойн. Однозначно, этот инцидент войдет в историю - это совершенно уникальный случай: ведь здесь соединены и агентурные, и технические возможности. Собственно говоря, то, что удаленными командами девайсы можно нагревать, перегревать их батарею, - давно всем известно. Но реализовать вот в таком масштабе, да еще и одновременно - это впервые.

"Хезболла" сознательно отошла от сложных кибертехнологий, типа использования мобильных телефонов, лэптопов, и перешла на древние допотопные пейджеры, потому что пейджер не имеет активной антенны и нельзя определить местонахождение абонента. Человек в пассивном режиме принимает и читает сообщения с инструкциями, что ему надо делать. Однако перехватить сообщение, завербовать людей на производстве или при транспортировке партии этих пейджеров, заложить туда взрывчатку (просто перегревом батареи сложно инициировать взрыв, поэтому, подозреваю, там был еще какой-то микродетонатор)... Это высокий уровень агентурной работы.

Однако это нельзя назвать прямо кибератакой. Это технологическая агентурная операция с элементами кибервойны.

Элементы кибератаки здесь, безусловно, есть. Например, получение информации о намерениях закупить девайсы. Явно были перехвачены какие-то электронные, телефонные коммуникации. Возможно, через мессенджеры, возможно, через электронную почту.

Далее можно вспомнить, что пейджеры передают информацию в одностороннем порядке, и в них зашифрованы сообщения. А шифрование - это криптография. Есть технологии расшифровки таких зашифрованных сообщений. И Израиль очень хорошо этими технологиями владеет.

Еще один момент - чтобы отправить сообщение на пейджер, нужно сначала позвонить оператору, или отправить ему это сообщение по электронной почте, а дальше уже оператор ручками вносит месседж непосредственно в пейджинговую систему... Перехват звонка, или через электронную почту - это все киберсоставляющие.

И безусловно, ключевое - это прошивка, программное обеспечение, которое и в самом пейджере находится, и в пейджинговой системе. То есть, между оператором, который вводит текст и передает его на пейджер, явно задействованы какие-то компьютеры, какие-то серверы, и это - также киберсоставляющие.

Может ли это быть применено снова где-то еще, например, в российско-украинской войне? Теоретически, да, может быть. Но реализовать это значительно сложнее. Я бы сказал, на порядок сложнее.

Дело в том, что россияне, во-первых, гораздо более подготовлены в киберсоставляющей.

Во-вторых, они локализуют производство. То есть, пытаются производить какие-то свои собственные средства связи, создать полный цикл разработки на подконтрольной им территории.

Поэтому подложить в массовом порядке взрывчатку в их девайсы - это чрезвычайно сложная задача. Тем более, что там территориально распределены в разных регионах, на разных заводах изготавливаются.

Кроме того, они тщательно проверяют технику, которую используют, особенно для старшего командного состава. Ее стараются закупать через третьи-четвертые страны, чтобы не было понятно, для кого, кто будет конечным пользователем устройства. Конечно, часто меняют девайсы.

То есть, подытоживая, теоретически это возможно. Но практически, я думаю, обстоятельства таковы, что Россия гораздо более готова для подобных вызовов. И наша разведка еще не достигла уровня Моссада. Но перспективы есть всегда.

Константин Корсун, эксперт по кибербезопасности