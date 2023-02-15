Никаких решений или заявлений Путина, которыми можно было бы что-то изменить, на самом деле нет, убежден эксперт.

Вскоре президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, многих украинцев интересуют вопросы, изменится ли что-то после его заявлений, может ли он объявить какие-то решения, которые повлияют на ход событий на фронте. На них в эфире 1+1 дал ответ глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Эксперт убежден, что у главы Кремля не осталось козырей, которые бы он мог использовать против Украины. Никаких решений или заявлений Путина, которыми можно было бы что-то изменить, на самом деле нет. Так же и нет никаких скрытых ресурсов, которые бы он мог применить.

"Будет усиление давления, нас ждут к 20-м числам тяжелые кровопролитные бои. Это бесспорно, мы это знаем, к этому готовимся. То, что Путин захочет каких-то побед, чтобы объявить перед Федеральным собранием, это точно", — отметил Кузан.

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Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Москве. Он будет говорить о "текущей ситуации". Очевидно, тему войны тоже затронет.

Как заявил Песков, среди приглашенных на мероприятие будут оккупанты, участвующие в войне против Украины.

22 февраля, накануне годовщины вторжения РФ в Украину, состоится внеплановое заседание Совета федераций. В этот же день запланировано и заседание Госдумы.

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