Иван Федоров отметил, что новая ЧВК создана под эгидой "президентской" партии "Единая Россия".

Российские оккупанты формируют новую частную военную компанию, чтобы заменить "вагнеровцев". Основой для новой ЧВК стало российское подразделение "Эспаньола", действующее на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Мы видим на самом деле, что новые свои подразделения и тренировочные базы они размещают ближе к Азовскому побережью и Молочному лиману. Именно туда они перебрасывают живую силу, "пушечное мясо", и боеприпасы", - сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что увеличился поток автозаправщиков и грузовиков, которые движутся из временно оккупированного Бердянска к побережью Азовского моря. Россияне почему-то считают, что там безопаснее.

"Новые подразделения приезжают на временно оккупированную территорию Запорожской области. Например, вражеская партия "Единая Россия" взяла себе под руководство подразделение "Эспаньола", которое они сегодня превращают в новую частную военную компанию наподобие "Вагнера", - сообщил чиновник.

Война в Украине - Кремль пытается заменить "Вагнер"

Главное управление разведки Украины сообщило, что путинская партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией - так называемой ЧВК "Эспаньола", которую использует для войны с украинцами.

Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

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