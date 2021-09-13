При этом с 2019 года украинцам в ОРДЛО и так выдают паспорта РФ в упрощенном порядке.

Министерство внутренних дел РФ предложило разрешить жителям оккупированных территорий украинского Донбасса участвовать в программе "переселения соотечественников". Таким людям могут предоставить землю в слабозаселенных регионах России.

Как сообщает "РИА Новости", по нынешним правилам, чтобы подать заявление на участие в программе выходцы с Донбасса должны поехать в Украину.

МВД предлагает внести изменения в программу переселения, чтобы жители оккупированной боевиками территории могли подавать заявления без преград.

Отмечается, что программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.

Российский адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, объяснила журналистам, что такое переселение соответствует интересам общества и экономики РФ.

"У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например, дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики", - пояснила она.

По ее словам, никаких международных санкций за эту инициативу против РФ вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ОРДЛО российским гражданством.

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Российские паспорта в Крыму и на Донбассе

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

По словам представителя МИД Олега Николенко, за два года более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

Ранее Алексей Резников заявлял, что незаконно переселенных россиян ждет выдворение после возвращения Крыма. По информации украинских властей, по меньшей мере 500 тысяч граждан РФ были переселены в Крым с начала оккупации. В то же время подконтрольная Кремлю местная власть заявляет о 700 тысячах - миллионе переселенцев.

Украина в свою очередь расширила перечень российских паспортов, которые не признаются на территории страны. В частности, в Украине не будут признаваться документы, выданные в населенных пунктах Ростовской области, и загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае, где в основном оформляют документы крымчане.

Автор: Дмитрий Захаров