Силам обороны нужно доукомплектовывать бригады на фронте и формировать резервные.

Для ведения активных боевых действий и штурмов на фронте нужны люди не 42-43 лет, а 25 лет. Это объективные требования ведения войны.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в эфире "Киев24".

"Нам нужно решать вопрос с укомплектованием как частей, которые несут потери и действуют на линии соприкосновения, а также нужно формировать резервные бригады. Эти процессы должны происходить параллельно, и для этого нужно иметь достаточное количество военнослужащих", - сказал он.

Видео дня

По его словам, новый закон о мобилизации "сам по себе не очень решительный", он улучшает ситуацию, но не решает ее.

Романенко подчеркнул, что летом за месяц нам удавалось призывать и готовить до 30 тысяч человек, но осенью эти процессы затормозились.

Поэтому, как отметил эксперт, сейчас обсуждают вопрос о том, какие дополнительные меры нужно проводить, чтобы улучшить темпы мобилизации.

"Возможно снижать возраст ниже 25 лет. Снизили с 60 до 55 лет. Почему? Потому что у нас постаревшая армия. 43 года - средний возраст. Два года назад было 42. Для того, чтобы вести такую широкомасштабную войну, иметь такого рода военнослужащих, - это очень сложно. Для активных действий, особенно пехоты, особенно штурмовых действий нужны люди не 42-43 лет, а 25 лет. Безусловно, физиологические возможности этих людей разные. И это объективные требования ведения войны", - пояснил Романенко.

Он согласен, что нам нужно заботиться о будущем Украины и сохранять свою молодежь. Но напомнил, что на оккупированных территориях, россияне забирают нашу молодежь с 18 лет:

"Россияне сразу призывают их с 18 лет, заводят в свои Вооруженные силы и бросают в первую очередь".

Мобилизация украинцев до 25 лет

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины прогосувала за закон, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. "За" проголосовало 311 народных депутатов.

В то же время не решен вопрос о демобилизации тех, кто ранее был мобилизован в возрасте до 25 лет. Поскольку с мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, и были отменены категории лиц, "ограниченно годных в военное время", то было мобилизовано много тех, кто ранее попадал под эту категорию - то есть, здоровых сверстников до 25 лет, согласно законодательству, не мобилизовали, а те, кто ранее были ограниченно годны, попали под мобилизацию. И многие юноши от 18 до 25 лет, в свое время признанных "ограниченно годными", все это время мобилизовали.

Вас также могут заинтересовать новости: