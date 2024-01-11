Он отметил, что в цифровой формат перенесут только процессы предмобилизационной подготовки.

Законопроект о мобилизации, который Кабмин отозвал из парламента для доработки, не будет содержать норм об "электронных повестках". Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в эфире телеканала "Киев".

"Электронных повесток точно не будет", - подчеркнул Вениславский

В то же время он отметил, что планируется отказаться от "бумажной волокиты" и перевести все процессы, связанные с возможностью мобилизации, и прежде всего предмобилизационной подготовки, в электронные реестры.

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Электронные повестки в Украине

Действующая редакция законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который Кабмин внес в парламент 25 декабря предусматривала, что военнообязанные граждане должны зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". Через "электронный кабинет" гражданин может получить повестку о вызове в ТЦК.

Сегодня днем руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации возвращают Кабмну, поскольку некоторые положения нарушают права человека, а некоторые - неправильно сформулированы. Позже стало известно, что Кабинет министров отозвал свой законопроект о мобилизации для доработки.

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